ब्रिक्स डिनर के बाद बोले राहुल, भड़क गई बीजेपी

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BRICS Summit 2026 के खत्म होने के बाद अब इसे लेकर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। ब्रिक्स गाला डिनर का मेन्यू लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है, दरअसल, BRICS समिट के दौरान आयोजित गाला डिनर में विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के लिए कई तरह के भारतीय शाकाहारी व्यंजन परोसे गए थे।



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