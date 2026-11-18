{"_id":"6afd4833f42715943e0866ba","slug":"rahul-gandhi-attacks-bjp-and-election-commission-in-columbia-university-2026-11-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"राहुल गांधी अमेरिका: कोलंबिया यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप, भड़की BJP","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

राहुल गांधी अमेरिका: कोलंबिया यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप, भड़की BJP

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Wed, 18 Nov 2026 12:09 PM IST







Link Copied



राहुल गांधी ने अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक बार फिर भारत के चुनाव तरीकों को लेकर आरोप लगाया। उनके इस आरोप के बाद बीजेपी भड़क गई। ... और पढ़ें

विज्ञापन