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दुनिया के ताकतवर मुस्लिम: 500 प्रभावशाली मुस्लिमों की लिस्ट जारी, टॉप पर मुनीर-शहबाज, भारत से कौन-कौन?

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Tue, 17 Nov 2026 01:05 PM IST







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दुनिया के 500 सबसे प्रभावशाली मुसलमानों की लिस्ट 'द मुस्लिम 500' में भारत के 22 लोगों को शामिल किया गया है. पाकिस्तान के असीम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को मौजूदा समय में दुनिया की सबसे प्रभावशाली मुस्लिम शख्सियत माना गया है। ... और पढ़ें

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