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एआईएमआईएस नेता वारिस पठान ने 24 घंटे के नोटिस पर आपत्ति जताई है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए 14 दिन का समय मांगा है। साथ ही, उन्होंने इस कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक का भी जिक्र किया है।भेंडी बाजार की पाकमोडिया स्ट्रीट पर स्थित 'हाजी इस्माइल हाजी हबीब मुसाफिरखाना' को व्यापक रूप से दाऊद इब्राहिम का पैतृक निवास और मुंबई में उसका आखिरी मालूम पता माना जाता है। बीएमसी ने इस इमारत को C-1 (खतरनाक) श्रेणी में रखते हुए, 18-19 नवंबर के लिए इसे गिराने का नोटिस जारी किया है। यह इमारत कई वर्षों से कानूनी विवादों और पुनर्विकास (रीडेवलपमेंट) से जुड़ी जटिलताओं के केंद्र में रही है। प्रार्थना कक्ष (प्रेयर हॉल) को भी दूसरी जगह स्थानांतरित करने के लिए कहा गया है।रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्तावित तोड़फोड़ को लेकर कुछ स्थानीय निवासियों और संपत्ति से जुड़े कानूनी विवाद में शामिल लोगों ने आपत्ति जताई है। उनका दावा है कि वक्फ ट्रिब्यूनल ने तोड़फोड़ पर रोक लगा दी है, और उन्होंने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के बीएमसी के फैसले पर सवाल उठाए हैं।उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि नगर निकाय ने 16 नवंबर को केवल 24 घंटे का नोटिस दिया, जिससे उन्हें अदालत जाने के लिए बहुत कम समय मिला। विरोध करने वालों के अनुसार, आमतौर पर 15 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए था।ये दावे निवासियों और तोड़फोड़ का विरोध करने वालों की ओर से किए गए हैं। ट्रिब्यूनल की ओर से लगाई गई कथित रोक की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है, जबकि बीएमसी के नोटिस में तोड़फोड़ की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का आधार बॉम्बे हाई कोर्ट के 31 अगस्त, 2020 के आदेश को बताया गया है।