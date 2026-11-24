{"_id":"6b04a1e2cb2e3d0098001579","slug":"owaisi-s-mla-makes-a-controversial-statement-against-muslim-women-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"ओवैसी के विधायक ने दिया मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ विवादित बयान!","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

बिहार की राजनीति में एक बार फिर बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) की बिहार इकाई के अध्यक्ष और अमौर विधानसभा क्षेत्र से विधायक अख्तरुल ईमान अपने एक भाषण को लेकर चर्चा में हैं। दरअसल, अख्तरुल ईमान ने मुस्लिम समाज में शादी के बाद आयोजित होने वाले वलीमा और रिसेप्शन के दौरान दुल्हनों के सजने-संवरने तथा उन्हें लोगों के सामने बैठाने की परंपरा पर सवाल उठाए थे। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मुस्लिम महिलाओं के लिए पर्दा जरूरी है और शादी के नाम पर महिलाओं को सजाकर लोगों के सामने बैठाने की परंपरा पर समाज को विचार करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने बेहद विवादित शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा, "जिसको आप वेश्या कहते हैं, वे भी सज-संवर कर इस तरह से बेहयाई से नहीं बैठतीं, जितना आप अपनी बहू को बिठाकर रखते हैं।" उनके इस बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा शुरू हो गई। अख्तरुल ईमान ने अपने भाषण में पुरुषों को भी निशाने पर लिया। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर किस तरह कोई व्यक्ति अपनी बहू को सजाकर लोगों के सामने बैठा सकता है, जबकि वहां मौजूद दूसरे लोग उसे घूरकर देखते हैं। उन्होंने कहा कि पुरुषों को इस बात पर शर्म महसूस करनी चाहिए और अपनी सामाजिक परंपराओं पर विचार करना चाहिए।



विधायक ने मुस्लिम समाज में वलीमा के धार्मिक और सामाजिक उद्देश्य का जिक्र करते हुए कहा कि वलीमा का मकसद लोगों को निकाह की जानकारी देना और उन्हें विवाह का गवाह बनाना है, न कि दिखावा करना या अपनी आर्थिक हैसियत का प्रदर्शन करना। उनके अनुसार, समय के साथ वलीमा और शादी के रिसेप्शन की परंपराओं में बदलाव आया है और कई जगह इन आयोजनों का मूल उद्देश्य पीछे छूटता जा रहा है। उन्होंने समाज से सादगी और पर्दे की परंपरा को महत्व देने की बात कही। हालांकि, उनके भाषण में इस्तेमाल किए गए शब्दों को लेकर विवाद खड़ा हो गया और उनके बयान पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं। विवाद बढ़ने के बाद अख्तरुल ईमान ने अपनी सफाई पेश की है। उन्होंने अपने बयान का संदर्भ स्पष्ट करने और अपनी बात रखने की कोशिश की है। अब इस पूरे मामले में उनकी सफाई भी चर्चा का विषय बनी हुई है। विधायक का कहना है कि उनके बयान को किस संदर्भ में दिया गया था, इसे समझना जरूरी है। ऐसे में केवल बयान के एक हिस्से के बजाय उनकी पूरी बात और सफाई को सुनना महत्वपूर्ण है। आखिर अख्तरुल ईमान ने अपने विवादित बयान पर क्या सफाई दी है? उन्होंने अपने शब्दों के पीछे क्या तर्क रखे और इस पूरे विवाद पर उनका क्या कहना है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए सुनिए अख्तरुल ईमान की पूरी सफाई, उन्हीं की जुबानी।

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