जयशंकर और लावरोव के बीच यह बातचीत ऐसे समय हुई है, जब अमेरिका संघर्ष खत्म कराने के लिए नए सिरे से प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 नवंबर को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से फोन पर बातचीत के दौरान कहा था कि भारत रूस-यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में किए जा रहे सभी प्रयासों में योगदान देने के लिए तैयार है। करीब दो महीने पहले यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने कहा था कि कीव को भारत और तीन अन्य देशों से संभावित युद्धविराम के लिए अलग-अलग प्रस्ताव मिले हैं।

हैदराबाद में बम धमाकों की धमकी वाला ईमेल फर्जी, सुरक्षा बढ़ाई गई: तेलंगाना के डीजीपी

तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सीवी आनंद ने सोमवार को कहा कि शहर के कुछ स्थानों पर बम धमाके होने का दावा करने वाला पुलिस को मिला ईमेल फर्जी प्रतीत होता है। हालांकि, मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के तहत शहर के चारों पुलिस आयुक्तालयों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी सड़कों पर उतरकर वाहनों की जांच कर रहे हैं। खास तौर पर बाजारों, बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में जांच की जा रही है। इसके अलावा होटलों और लॉज में भी तलाशी ली जा रही है।



आनंद ने यहां संवाददाताओं से कहा, "हमने पहले ही जांच कर ली है। यह ईमेल फर्जी प्रतीत होता है। हमें इस तरह के फर्जी फोन कॉल और धमकियां मिलती रहती हैं। लेकिन हमारी एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) है। जब भी इस तरह की फर्जी धमकी या कॉल आती है, तो हमें उस प्रक्रिया का पालन करना होता है।" उन्होंने कहा कि ईमेल भेजने वाले की पहचान और उसके स्रोत का पता लगाने के लिए जांच जारी है। हैदराबाद के पुलिस आयुक्त महेश भागवत ने बताया कि ईमेल के संबंध में साइबर अपराध पुलिस ने मामला दर्ज किया है।