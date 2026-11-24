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भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान के तहत करीमनगर में महा पदयात्रा का नेतृत्व किया। इसके बाद आयोजित जनसभा में उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा। नितिन नवीन ने कहा कि राहुल गांधी हर जगह भारत की अर्थव्यवस्था को संकट में बताते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि देश की अर्थव्यवस्था और विकास वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं।उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली पिछली सरकारों के समय भारत की गिनती दुनिया के कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देशों में होती थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए विकास का मतलब देश की तरक्की नहीं, बल्कि अपने परिवार और पार्टी का विस्तार करना है।नितिन नवीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले लोकसभा चुनाव में भी जीतने का भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि मोदी दोबारा सत्ता में नहीं आएंगे, लेकिन 2029 में भी वह लाल किले की प्राचीर पर नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सपने देखते रह सकते हैं, लेकिन देश के 140 करोड़ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं।मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष के आरोपों पर भी नितिन नवीन ने जवाब दिया। उन्होंने राहुल गांधी के वोट चोरी के दावों को खारिज करते हुए सवाल उठाए। नितिन नवीन ने कहा कि राहुल गांधी 13 करोड़ वोट चोरी होने का दावा करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि मतदाता सूची में तीन करोड़ मृत लोगों के नाम क्यों बने रहने चाहिए? दूसरे स्थानों पर जा चुके छह करोड़ से अधिक लोगों के नाम पर दो जगह मतदान की अनुमति कैसे दी जा सकती है?उन्होंने दावा किया कि करीब तीन करोड़ अन्य लोग 2003 की मतदाता सूची में दर्ज अपने पते की जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। नितिन नवीन ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ऐसे लोगों के नाम पर वोट मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों, मृत लोगों और फर्जी मतदाताओं को मतदान का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। हालांकि, ये सभी आंकड़े और आरोप भाजपा अध्यक्ष ने अपने संबोधन में रखे।नितिन नवीन ने कांग्रेस पर आपातकाल लगाने और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने अपने परिवार, सत्ता और महत्वाकांक्षाओं के लिए लोकतंत्र की हत्या की, वही आज लोकतंत्र की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता संविधान की प्रति लेकर घूमते हैं, लेकिन संविधान भाजपा कार्यकर्ताओं के दिल और दिमाग में बसता है। भाजपा संविधान और संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करती है।भाजपा अध्यक्ष ने तेलंगाना की मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने जनता से किए वादे पूरे नहीं किए और सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2023 में तेलंगाना की जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया था, लेकिन एक भ्रष्ट सरकार के जाने के बाद उससे भी ज्यादा भ्रष्ट सरकार सत्ता में आ गई।नितिन नवीन ने आरोप लगाया कि रेवंत रेड्डी दिल्ली के 82 से अधिक दौरे कर चुके हैं और जनता के बजाय कांग्रेस नेतृत्व को खुश करने में लगे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को राहुल गांधी का 'एटीएम' बताते हुए कहा कि सरकार को राज्य के युवाओं और आम लोगों की चिंता नहीं है। उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना की मौजूदा सरकार की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है और आने वाले समय में भाजपा उसे सत्ता से हटाकर अपनी सरकार बनाएगी।