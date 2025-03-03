महाराष्ट्र अपडेट: लातूर में टीपू सुल्तान के पोस्टर का अपमान करने का आरोप, दो लोगों पर मामला दर्ज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: देवेश त्रिपाठी Updated Tue, 24 Nov 2026 01:38 AM IST
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महाराष्ट्र के लातूर में भाजपा के विरोध प्रदर्शन के दौरान टीपू सुल्तान की तस्वीर वाले पोस्टर का कथित तौर पर अपमान करने के मामले में दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, कथित घटना रविवार को छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर आयोजित प्रदर्शन के दौरान हुई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि एक व्यक्ति ने पोस्टर पर पैर रखा, जबकि दूसरे ने उसे प्रदर्शनकारियों के बीच बांटा।
इस मामले में शिवाजीनगर पुलिस ने सोमवार को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 298 (पूजा स्थल या किसी पवित्र वस्तु को नष्ट करने, नुकसान पहुंचाने या अपवित्र करने) और धारा 3(5) (साझा मंशा के आधार पर संयुक्त आपराधिक दायित्व) के तहत दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। यह शिकायत 39 वर्षीय वकील मुहम्मद अली अब्दुल रशीद शेख ने दर्ज कराई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि प्रदर्शन के दौरान टीपू सुल्तान के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए गए और टिप्पणियां की गईं।
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इस मामले में शिवाजीनगर पुलिस ने सोमवार को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 298 (पूजा स्थल या किसी पवित्र वस्तु को नष्ट करने, नुकसान पहुंचाने या अपवित्र करने) और धारा 3(5) (साझा मंशा के आधार पर संयुक्त आपराधिक दायित्व) के तहत दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। यह शिकायत 39 वर्षीय वकील मुहम्मद अली अब्दुल रशीद शेख ने दर्ज कराई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि प्रदर्शन के दौरान टीपू सुल्तान के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए गए और टिप्पणियां की गईं।
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