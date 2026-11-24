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उत्तर प्रदेश की राजनीति में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज होती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बृजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए भाजपा की चुनावी रणनीति, सरकार की उपलब्धियों और समाजवादी पार्टी के शासनकाल को लेकर कई महत्वपूर्ण बयान दिए हैं। बृजेश पाठक ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर प्रदेश के जन-जन तक पहुंच रही है। भाजपा सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों को जनता के सामने रखा जाएगा और पार्टी जनता का आशीर्वाद लेकर एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरेगी। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री की गरीब कल्याण योजनाओं ने आम लोगों के बीच भरोसा कायम किया है और भाजपा इन्हीं योजनाओं को अपनी चुनावी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएगी।



समाजवादी पार्टी के शासनकाल पर हमला बोलते हुए बृजेश पाठक ने कहा कि प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को चार बार सरकार चलाने का अवसर दिया, लेकिन उनके आरोप के मुताबिक अखिलेश यादव के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था बेहद खराब हो गई थी। उन्होंने समाजवादी पार्टी के शासनकाल को गुंडाराज से जोड़ते हुए कहा कि उस समय प्रदेश की छवि प्रभावित हुई थी। इसके विपरीत उन्होंने दावा किया कि आज उत्तर प्रदेश विकास के मोर्चे पर नंबर एक पर है और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। पाठक ने कहा कि अपराधी जेलों में हैं और प्रदेश की बहू-बेटियां सुरक्षित हैं। हालांकि, ये कानून-व्यवस्था और विकास को लेकर बृजेश पाठक के राजनीतिक दावे हैं, जिनका मूल्यांकन आधिकारिक आंकड़ों और स्वतंत्र रिपोर्टों के आधार पर किया जाना चाहिए।



बृजेश पाठक ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश की ऐसी लोकतांत्रिक पार्टी है, जो केवल सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से राजनीति नहीं करती, बल्कि देश के विकास और जनता के कल्याण के लिए काम करती है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सपा का उद्देश्य केवल अपने परिवार के हितों को आगे बढ़ाना है। भाजपा इसके विपरीत देश और समाज के लिए काम करने में विश्वास रखती है। उन्होंने भरोसा जताया कि पार्टी अपने विकास कार्यों, गरीब कल्याण योजनाओं और सरकार की उपलब्धियों के आधार पर जनता के बीच जाएगी और लोगों से समर्थन मांगेगी।



वहीं, अखिलेश यादव के बयान को लेकर भी बृजेश पाठक ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पार्टी के पदाधिकारियों से सवाल किया कि सनातन संस्कृति, भगवान श्रीराम और राधे-राधे को लेकर उनके विचार पहले क्या रहे हैं और अब उनके रुख में क्या बदलाव आया है। पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को इस मुद्दे पर अपना विचार स्पष्ट करना चाहिए और एक बार तय करना चाहिए कि वे सनातन संस्कृति को लेकर किस तरह की सोच रखते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता को भगवान श्रीराम और भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि होने पर गर्व है। उनके मुताबिक, प्रदेश की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान सनातन परंपराओं से गहराई से जुड़ी हुई है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर अल्पसंख्यक वोटों की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी सनातन संस्कृति को प्रमुखता से आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती। कुल मिलाकर बृजेश पाठक के इन बयानों से साफ है कि भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में गरीब कल्याण योजनाओं, विकास, कानून-व्यवस्था और सांस्कृतिक मुद्दों को प्रमुखता से जनता के सामने रखने की तैयारी कर रही है। दूसरी ओर, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को लेकर भाजपा का राजनीतिक हमला भी तेज होता दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी इन आरोपों और सवालों पर क्या प्रतिक्रिया देती है और आगामी चुनाव में दोनों दलों के बीच यह सियासी मुकाबला किस दिशा में आगे बढ़ता है।

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