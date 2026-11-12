{"_id":"6af5763029524b17330c6e79","slug":"nvidia-ceo-jensen-huang-had-an-affair-with-a-staff-also-new-fact-revealed-2026-11-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"एनवीडिया सीईओ: 2 औरतों से अफेयर की खबर के बीच 10वें नंबर पर खिसके जेन्सेन हुआंग","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

एनवीडिया सीईओ: 2 औरतों से अफेयर की खबर के बीच 10वें नंबर पर खिसके जेन्सेन हुआंग

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Thu, 12 Nov 2026 01:47 PM IST







Link Copied



चीनी जासूस के चक्कर में एनवीडिया के सीईओ जेन्सन हुआंग का पूरा करियर खत्म हो जाएगा? जेन्सन हुआंग फोर्ब्स की लिस्ट में एक पायदान खिसककर 10वें नंबर पहुंच गए हैं। उनको लेकर कुछ और खुलासे हुए हैं। ... और पढ़ें

विज्ञापन