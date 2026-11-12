अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर चला बुलडोजर: चुनाव आयोग से क्यों की शिकायत? भाजपा और पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

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अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग से अपील की है कि वह संबंधित अधिकारियों को विवाद से जुड़े सभी दस्तावेज सुरक्षित रखने के निर्देश दे। उनका आरोप है कि उनके आवास और कार्यालय के आसपास हुई घटनाएं किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकती हैं।चुनाव आयोग को दी गई शिकायत में बनर्जी ने आरोप लगाया कि 6 नवंबर की देर रात कुछ लोगों ने उनके आवास-सह-कार्यालय पर हमला किया था। इसके बाद 10 और 11 नवंबर को भी इसी तरह निगरानी और रेकी की गतिविधियां हुईं। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं से उनके आवास और कार्यालय को निशाना बनाए जाने का संकेत मिलता है।बनर्जी के मुताबिक, 12 नवंबर की सुबह सरकारी अधिकारी उनके परिसर पहुंचे और आवास के सामने पुलिस की ओर से लगाया गया सुरक्षा गेट तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि पहले हुई घटनाओं और लगातार निगरानी के संदर्भ में इस कार्रवाई से उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। साथ ही चुनाव आयोग में लंबित मामले से जुड़े दस्तावेजों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हुए हैं।अभिषेक बनर्जी ने शिकायत में आशंका जताई कि भाजपा से जुड़े कुछ लोग पुलिसकर्मियों की कथित मदद या मिलीभगत से उनके आवास में घुसने या उस पर हमला करने की कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इसका मकसद चुनाव चिह्न विवाद से जुड़े दस्तावेजों, हलफनामों और अन्य सामग्री पर जबरन कब्जा करना हो सकता है। हालांकि, ये आरोप बनर्जी ने अपनी शिकायत में लगाए हैं।गुरुवार सुबह कोलकाता नगर निगम (केएमसी) के अधिकारी बुलडोजर लेकर कालीघाट स्थित अभिषेक बनर्जी के आवास के पास पहुंचे। अधिकारियों ने उनके घर के सामने बांस से बने एक अस्थायी ढांचे को हटा दिया। नगर निगम अधिकारियों का कहना था कि यह ढांचा फुटपाथ पर बना था और इससे वहां से गुजरने वाले स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही थी। कार्रवाई से पहले बनर्जी के आवास के बाहर बड़ी संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती की गई थी।बुलडोजर कार्रवाई से कुछ दिन पहले अभिषेक बनर्जी के 39वें जन्मदिन के मौके पर देर रात उनके आवास के बाहर भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई थी। कार्रवाई के बाद बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि कितने भी बुलडोजर उनकी आवाज को दबा नहीं सकते और न ही उनका संकल्प तोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि वह बंगला विरोधियों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और आखिरी सांस तक पीछे नहीं हटेंगे।