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Nepal Flood 2026 Update: Balen Shah के सामने एक और बड़ी मुसीबत, बाढ़ ने मचाई भयंकर तबाही | Rescue
नेपाल में आई 26 अगस्त की बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई है कि तस्वीरों से ही पूरा आकलन किया जा सकता है... भोटेकोशी-त्रिशूली नदी के आसपास के इलाकों में करीब 22 लाख टन मलबा जमा हो गया है. UNDP के शुरुआती आकलन के मुताबिक, बाढ़ अपने साथ बड़ी मात्रा में मलबा लेकर आई, जिसमें टूटे घर और इमारतों के हिस्से, घर का सामान, पेड़-पौधे, चट्टानें और मिट्टी शामिल हैं. UNDP के अनुसार कुछ ही घंटों में, नेपाल में बाढ़ ने लोगों की जान, रोज़गार और बुनियादी ढाँचे को बहा दिया। ताजा आकलन के अनुसार—जिसमें जरूरी सरकारी डेटा और एडवांस्ड सैटेलाइट इमेजरी को शामिल किया गया है—लगभग 22 लाख टन मलबा जमा हुआ।
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