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PM Modi's Gujarat Visit: Huge craze for PM Modi's show in Vadodara; all tickets sold out in one hour.
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पीएम मोदी का गुजरात दौरा : वडोदरा में पीएम मोदी के शो का क्रेज, 1 घंटे में बिके सारे टिकट
Video Desk Amar Ujala
Published by: Anjali
Updated Tue, 08 Sep 2026 11:49 AM IST
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वडोदरा में पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर ऐसा उत्साह देखने को मिला है, जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी... कार्यक्रम में आम लोगों के लिए जैसे ही मुफ्त रजिस्ट्रेशन का रास्ता खुला, महज एक घंटे में ही सारी सीटें फुल हो गईं। हालात ये रहे कि सीट न मिलने के बावजूद 42 हजार से ज्यादा लोग वेटिंग लिस्ट में पहुंच गए... यानी पीएम मोदी को करीब से देखने और सुनने की चाहत कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है...
लेकिन इस कार्यक्रम की खासियत सिर्फ लोगों का उत्साह ही नहीं है... इस बार एंट्री का पूरा सिस्टम भी हाईटेक होने वाला है... न लंबी कतारों की झंझट और न ही कागजी टिकट... हर रजिस्टर्ड व्यक्ति के पास होगा डिजिटल एम-टिकट और उसमें मौजूद होगा लाइव क्यूआर कोड... मोबाइल पर टिकट दिखाइए, क्यूआर कोड स्कैन कराइए और सीधे कार्यक्रम स्थल में एंट्री पाइए...
यानी वडोदरा में पीएम मोदी का कार्यक्रम सिर्फ भीड़ के उत्साह की तस्वीर नहीं, बल्कि डिजिटल इंडिया की एक नई झलक भी दिखाने वाला है... आखिर कार्यक्रम में कितने लोगों को एंट्री मिलेगी, डिजिटल व्यवस्था कैसे काम करेगी और 42 हजार से ज्यादा लोग वेटिंग में क्यों पहुंचे... आपको बताते हैं पूरी कहानी...
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