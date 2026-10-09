पंचतत्व में विलीन हुए नाना पाटेकर, किसने दी मुखाग्नि?

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दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता नाना पाटेकर का निधन हो गया है। गुरुवार 8 अक्टूबर की सुबह गोवा में उन्होंने आखिरी सांस ली। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। रात करीब 11 बजे पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ अभिनेता का अंतिम संस्कार किया गया।

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