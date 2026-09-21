दिल्ली: डीयूएसआईबी के इंजीनियर ने रामलीला की मंजूरी के लिए ली रिश्वत, अब गिरफ्तार; सीबीआई ने कैसे बिछाया जाल?

दिल्ली में रामलीला आयोजन के लिए जमीन की मंजूरी देने के बदले रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड (डीयूएसआईबी), सीमापुरी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वेदपाल मीणा को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उन्होंने नंदनगरी, वजीराबाद में रामलीला के लिए जमीन अलॉट करने के बदले शिकायतकर्ता से 2.50 लाख रुपये मांगे थे। सीबीआई ने आरोपी के घर की तलाशी में 41 लाख रुपये नकद भी जब्त किए हैं।

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