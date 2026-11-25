{"_id":"6b0605bad00ba6834506a8c6","slug":"maulana-razvi-gave-azam-a-piece-of-his-mind-over-the-hyderabadi-vs-rampuri-biryani-controversy-2026-11-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"हैदराबादी VS रामपुरी बिरयानी विवाद पर मौलाना रजवी ने आजम को खूब सुनाया!","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान पर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि आजम खान जेल से बाहर आने के बाद भी नहीं बदले हैं और उनकी भाषा में अब भी बदजुबानी नजर आती है। बहराइच स्थित अपने आवास पर मीडिया से बातचीत के दौरान मौलाना रजवी ने आजम खान के हैदराबादी बनाम रामपुरी बिरयानी वाले बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हैदराबादी बिरयानी पूरे देश में मशहूर है, जबकि रामपुरी बिरयानी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मौलाना रजवी की इस टिप्पणी ने बिरयानी को लेकर शुरू हुई जुबानी बहस को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। उन्होंने आजम खान की राजनीति पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में हमेशा जज्बाती और भड़काऊ राजनीति की है, जबकि बुनियादी मुद्दों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया।



मौलाना रजवी ने यह भी आरोप लगाया कि आजम खान ने रामपुर में किसी दूसरे कद्दावर मुस्लिम नेता को राजनीतिक रूप से उभरने का मौका नहीं दिया। उनके मुताबिक, रामपुर की राजनीति में आजम खान का प्रभाव लंबे समय तक रहा, लेकिन अब उनकी राजनीतिक स्थिति पहले जैसी नहीं रह गई है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने आजम खान के राजनीतिक भविष्य को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि आजम खान का राजनीतिक वजूद अब खत्म हो चुका है। इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर भी अपनी बात रखी। मौलाना रजवी ने कहा कि अगर अखिलेश यादव यह समझते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति का मुकाबला करने के लिए आजम खान एक विकल्प साबित हो सकते हैं, तो यह उनकी गलतफहमी है। उन्होंने आरोप लगाया कि आजम खान के पास अब केवल बदजुबानियां रह गई हैं। मौलाना रजवी के इन बयानों के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजम खान को लेकर एक नई बहस शुरू हो सकती है। खासकर ऐसे समय में जब प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल अपनी तैयारियां तेज कर रहे हैं। हालांकि, मौलाना रजवी की ये टिप्पणियां उनके व्यक्तिगत राजनीतिक आकलन और आरोप हैं। इन पर आजम खान या समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आने पर विवाद के दूसरे पक्ष की तस्वीर भी स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल हैदराबादी और रामपुरी बिरयानी से शुरू हुई यह जुबानी बहस अब आजम खान की राजनीति और उनके राजनीतिक भविष्य तक पहुंच गई है।







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