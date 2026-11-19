{"_id":"6aff0e375eab86572e05a30a","slug":"man-flees-after-pushing-a-cisf-personnel-at-delhi-airport-terminal-3-2026-11-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"दिल्ली एयरपोर्ट पर CISF जवान को धक्का देकर भागा शख्स, जवानों ने चंद सेकंड में ऐसे दबोचा","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

दिल्ली के सबसे महत्वपूर्ण और हाई सिक्योरिटी वाले एयरपोर्ट यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शख्स ने एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 में जबरन घुसने की कोशिश की। लेकिन उसकी इस हरकत पर CISF के मुस्तैद जवानों की नजर पड़ गई। शख्स ने सुरक्षाकर्मियों को धक्का दिया और सुरक्षा घेरा तोड़कर अंदर भागने की कोशिश की। लेकिन इसके बाद जो हुआ, वो कैमरे में कैद हो गया। CISF के जवानों ने बिना एक पल गंवाए उसका पीछा किया और महज कुछ ही सेकंड के भीतर उसे दबोच लिया। इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

... और पढ़ें