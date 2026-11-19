होर्मुज में व्यापारिक जहाजों पर हमले: केंद्रीय मंत्री ने की निंदा, समुद्री सुरक्षा मजबूत करने के दिए निर्देश
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: पवन पांडेय Updated Thu, 19 Nov 2026 11:17 PM IST
सार
केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारतीय नाविकों से जुड़े जहाजों पर हमलों की निंदा की और होर्मुज जलडमरूमध्य के पास नौ जहाजों की सुरक्षा की समीक्षा की। मंत्रालय क्षेत्र में 800 से अधिक जहाजों पर नजर रख रहा है। मंत्री ने सुरक्षा अलर्ट बढ़ाने, निगरानी मजबूत करने और प्रभावित नाविकों के परिवारों को समय पर सहायता देने के निर्देश दिए।
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विस्तार
केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुरुवार को भारतीय नाविकों वाले व्यापारिक जहाजों पर बार-बार हो रहे हमलों की कड़ी निंदा की। उन्होंने समुद्री सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए स्थिति की समीक्षा की। मंत्रालय होर्मुज जलडमरूमध्य के पश्चिम में नौ भारतीय ध्वज वाले या भारतीय हित वाले जहाजों पर नजर रख रहा है। सर्बानंद सोनोवाल ने एक बयान में कहा कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में व्यापारिक जहाजों पर लगातार हमले हो रहे हैं। हम इन हमलों की कड़ी निंदा करते हैं।
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उन्होंने बताया कि ऐसी घटनाएं नाविकों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करती हैं। ये समुद्री व्यापार को बाधित करती हैं और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की स्थिरता को कमजोर करती हैं। मंत्री ने अधिकारियों को विदेश मंत्रालय, भारतीय राजनयिक मिशनों और समुद्री हितधारकों के साथ समन्वय बढ़ाने का निर्देश दिया। इसका उद्देश्य भारतीय ध्वज वाले जहाजों या नाविकों से जुड़ी किसी भी घटना में त्वरित सहायता सुनिश्चित करना है। मंत्रालय फारस की खाड़ी क्षेत्र में नौ जहाजों की निगरानी कर रहा है। इनमें भारतीय ध्वज वाले या भारतीय हित वाले जहाज शामिल हैं। भारतीय ध्वज वाले जहाजों या भारत के लिए माल ले जाने वाले जहाजों द्वारा जलडमरूमध्य के 86 पारगमन हुए हैं।
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पीड़ितों के मुआवजे की समीक्षा
सोनोवाल ने पीड़ितों के मुआवजे की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने जहाजरानी महानिदेशक को व्यक्तिगत रूप से प्रगति पर जानकारी देने का निर्देश दिया। मंत्री ने पीड़ितों के परिजनों को समय पर सहायता सुनिश्चित करने के उपायों के बारे में भी पूछा। मंत्रालय का ई-नाविक नाविक ट्रैकिंग मॉड्यूल फारस की खाड़ी के पश्चिम में 800 से अधिक जहाजों को ट्रैक कर रहा है। यह होर्मुज जलडमरूमध्य के पूर्व में ओमान की खाड़ी में 200 से अधिक जहाजों पर भी नजर रख रहा है।
समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के निर्देश
मंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से व्यापारी जहाजों की निर्बाध आवाजाही अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के मूलभूत सिद्धांत हैं। उन्होंने जोर दिया कि सुरक्षित समुद्री मार्गों को सुनिश्चित करना वैश्विक व्यापार की निरंतरता के लिए आवश्यक है। यह आर्थिक वृद्धि, ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रों की समृद्धि को बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। सोनोवाल ने समुद्री प्रशासन महानिदेशालय (डीजीएमए) और सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों में समुद्री सुरक्षा उपायों को और मजबूत करना शामिल है।
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जोखिम वाले क्षेत्रों में निगरानी
इन उपायों में उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में गतिविधियों की बढ़ी हुई निगरानी शामिल होगी। सुरक्षा सलाह का समय पर प्रसार भी इन उपायों का हिस्सा है। शिपिंग कंपनियों और जहाज संचालकों के साथ नियमित संचार बनाए रखा जाएगा। भारतीय नाविकों के बीच संभावित खतरों और एहतियाती उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाएगी।
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उन्होंने बताया कि ऐसी घटनाएं नाविकों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करती हैं। ये समुद्री व्यापार को बाधित करती हैं और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की स्थिरता को कमजोर करती हैं। मंत्री ने अधिकारियों को विदेश मंत्रालय, भारतीय राजनयिक मिशनों और समुद्री हितधारकों के साथ समन्वय बढ़ाने का निर्देश दिया। इसका उद्देश्य भारतीय ध्वज वाले जहाजों या नाविकों से जुड़ी किसी भी घटना में त्वरित सहायता सुनिश्चित करना है। मंत्रालय फारस की खाड़ी क्षेत्र में नौ जहाजों की निगरानी कर रहा है। इनमें भारतीय ध्वज वाले या भारतीय हित वाले जहाज शामिल हैं। भारतीय ध्वज वाले जहाजों या भारत के लिए माल ले जाने वाले जहाजों द्वारा जलडमरूमध्य के 86 पारगमन हुए हैं।
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पीड़ितों के मुआवजे की समीक्षा
सोनोवाल ने पीड़ितों के मुआवजे की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने जहाजरानी महानिदेशक को व्यक्तिगत रूप से प्रगति पर जानकारी देने का निर्देश दिया। मंत्री ने पीड़ितों के परिजनों को समय पर सहायता सुनिश्चित करने के उपायों के बारे में भी पूछा। मंत्रालय का ई-नाविक नाविक ट्रैकिंग मॉड्यूल फारस की खाड़ी के पश्चिम में 800 से अधिक जहाजों को ट्रैक कर रहा है। यह होर्मुज जलडमरूमध्य के पूर्व में ओमान की खाड़ी में 200 से अधिक जहाजों पर भी नजर रख रहा है।
समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के निर्देश
मंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से व्यापारी जहाजों की निर्बाध आवाजाही अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के मूलभूत सिद्धांत हैं। उन्होंने जोर दिया कि सुरक्षित समुद्री मार्गों को सुनिश्चित करना वैश्विक व्यापार की निरंतरता के लिए आवश्यक है। यह आर्थिक वृद्धि, ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रों की समृद्धि को बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। सोनोवाल ने समुद्री प्रशासन महानिदेशालय (डीजीएमए) और सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों में समुद्री सुरक्षा उपायों को और मजबूत करना शामिल है।
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जोखिम वाले क्षेत्रों में निगरानी
इन उपायों में उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में गतिविधियों की बढ़ी हुई निगरानी शामिल होगी। सुरक्षा सलाह का समय पर प्रसार भी इन उपायों का हिस्सा है। शिपिंग कंपनियों और जहाज संचालकों के साथ नियमित संचार बनाए रखा जाएगा। भारतीय नाविकों के बीच संभावित खतरों और एहतियाती उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाएगी।