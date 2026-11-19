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केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुरुवार को भारतीय नाविकों वाले व्यापारिक जहाजों पर बार-बार हो रहे हमलों की कड़ी निंदा की। उन्होंने समुद्री सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए स्थिति की समीक्षा की। मंत्रालय होर्मुज जलडमरूमध्य के पश्चिम में नौ भारतीय ध्वज वाले या भारतीय हित वाले जहाजों पर नजर रख रहा है। सर्बानंद सोनोवाल ने एक बयान में कहा कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में व्यापारिक जहाजों पर लगातार हमले हो रहे हैं। हम इन हमलों की कड़ी निंदा करते हैं।