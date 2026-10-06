{"_id":"6ac475c18ebbc50b89013049","slug":"major-commotion-during-bengal-by-elections-humayun-kabir-detained-immediately-after-casting-his-vote-2026-10-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"बंगाल उपचुनाव में जबरदस्त हंगामा, वोट डालते ही हिरासत में हुमायूं कबीर","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर सीटों के लिए उपचुनाव में मतदान जारी है। AJUP प्रमुख और विधायक हुमायूं कबीर के वोट डालने के बाद उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस उन्हें पार्टी कार्यालय से अपने साथ ले गई। वहीं, नंदीग्राम और रेजीनगर सीटों पर मुकाबले को लेकर राजनीतिक निगाहें टिकी हुई हैं।

... और पढ़ें