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भारत के विदेश मंत्रालय ने हमले की कड़ी निंदा की है। मंत्रालय ने बताया कि ओमान में भारतीय दूतावास वहां के अधिकारियों के साथ मिलकर लगातार बचाव अभियान पर नजर रख रहा है। घायल नाविकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि लापता भारतीय की तलाश जारी है। भारत ने इस अभियान में समय पर मदद देने के लिए ओमान सरकार का आभार भी जताया है। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी कहा है कि अधिकारी जहाज प्रबंधन कंपनी के लगातार संपर्क में हैं।विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। इससे समुद्र में काम करने वाले आम नागरिकों और नाविकों की जान को गंभीर खतरा है। मंत्रालय ने साफ कहा कि व्यावसायिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक, समुद्री रास्तों से जहाजों की बेरोकटोक आवाजाही और व्यापार जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। भारत का कहना है कि समुद्री रास्तों पर इस तरह के हमले वैश्विक व्यापार और नाविकों की सुरक्षा दोनों के लिए खतरा हैं।तारा गैस पर हमले के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ गई है। बीते 24 घंटे में कम से कम चार तेल टैंकरों को नुकसान पहुंचने की खबर है। ईरानी नौसेना ने दावा किया है कि एक अन्य टैंकर समुद्री बारूदी सुरंग से टकराने के बाद आग की चपेट में आ गया। ईरान के मुताबिक, यह जहाज जलडमरूमध्य के पूर्वी हिस्से में प्रतिबंधित समुद्री क्षेत्र से गुजर रहा था और उसके नेविगेशन सिस्टम बंद थे। ईरानी नौसेना ने जहाज संचालकों को चेतावनी दी है कि वे उसके सशस्त्र बलों के साथ तालमेल किए बिना प्रतिबंधित समुद्री क्षेत्र में प्रवेश न करें।ब्रिटेन की समुद्री व्यापार संचालन एजेंसी यूकेएमटीओ ने भी ओमान के खासाब से करीब सात समुद्री मील दूर एक टैंकर पर हमले की सूचना दी है। एजेंसी के मुताबिक, जहाज के सभी चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं, लेकिन जहाज को कितना नुकसान पहुंचा है, इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। इससे पहले शनिवार को भी ईरानी नौसेना ने दावा किया था कि तीन तेल टैंकर समुद्री बारूदी सुरंगों से टकराने के बाद फट गए और उनमें आग लग गई। इन घटनाओं के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है।