शेर नहीं हाथी पर सवार होकर आएंगी मां दुर्गा,58 साल बाद बना ऐसा संयोग

मां भगवती की आराधना का पावन पर्व शारदीय नवरात्र इस बार विशेष धार्मिक संयोग लेकर आ रहा है। मान्यता के अनुसार रविवार से नवरात्र का शुभारंभ होने पर मां दुर्गा गज यानी हाथी पर सवार होकर आती हैं। गज को वर्षा, अन्न-धन, सुख और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। इस बार दस दिनों तक नवरात्र की आराधना होगी, जबकि अष्टमी तिथि दो दिन रहने से पर्व का धार्मिक महत्व और बढ़ गया है।