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बडगाम मुठभेड़: 24 दिन बाद जवानों ने आतंकी मूसा को जंगल में घेरकर कैसे मारा?

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Wed, 30 Sep 2026 10:40 AM IST

जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर से पहले सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी थी। अभियान पूरी रात चलाने की तैयारी थी इसी बीच सेना ने आतंकी हाशिम मूसा को मौत के घाट उतार दिया. ... और पढ़ें

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