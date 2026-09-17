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बॉडी शेमिंग का शिकार हुईं कटरीना कैफ, ट्रोलर्स पर भड़कीं सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Suresh Kumar Shah
Updated Thu, 17 Sep 2026 04:41 PM IST
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अंबानी परिवार ने गणेश चतुर्थी उत्सव से अभिनेत्री कैटरीना कैफ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। मां बनने के बाद अभिनेत्री का वजन बढ़ गया है, जिसे लेकर उनके लुक में कुछ लोग कमियां निकाल रहे हैं और ट्रोल करने लगे। अभिनेत्री कैटरीना कैफ की ट्रोलिंग का करारा जवाब सोमी अली ने दिया है। कैटरीना को उनके बढ़े वजन को लेकर ट्रोल करने वालों को सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड और अभिनेत्री सोमी अली ने जवाब दिया है। उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया है।
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