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जयपुर एयरपोर्ट पर रनवे छूते ही फिर आसमान में उड़ा इंडिगो का विमान, मचा हड़कंप

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Suresh Kumar Shah Updated Thu, 10 Sep 2026 07:09 PM IST







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जयपुर एयरपोर्ट पर गुरुवार दोपहर उदयपुर से आ रही इंडिगो की फ्लाइट लैंडिंग के दौरान रनवे को छूने के तुरंत बाद फिर से हवा में उड़ गई। ... और पढ़ें

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