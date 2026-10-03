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Indian men's hockey team wins Asiad gold for the second consecutive time, setting a record after 44 years; Oly
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भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लगातार दूसरी बार जीता एशियाड गोल्ड, 44 साल बाद बना ये रिकॉर्ड; ओलंपिक का टिकट पक्का
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नोएडा
Published by: Mritunjay Trivedi
Updated Sat, 03 Oct 2026 06:42 PM IST
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भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियन गेम्स के फाइनल में मलयेशिया को 5-1 से हराकर लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस जीत के साथ भारत ने न केवल एशियाड में अपना दबदबा कायम रखा, बल्कि 2028 लॉस एंजिलिस ओलंपिक के लिए भी क्वालिफिकेशन हासिल कर लिया। पूरे मुकाबले में भारतीय खिलाड़ियों ने आक्रामक खेल, मजबूत डिफेंस और पेनल्टी कॉर्नर का बेहतरीन इस्तेमाल किया। हरमनप्रीत सिंह, जुगराज सिंह और हार्दिक सिंह ने टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। यह उपलब्धि भारतीय हॉकी के लिए खास है, क्योंकि पुरुष और महिला दोनों टीमों ने एक ही एशियाड में स्वर्ण पदक जीता है।
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