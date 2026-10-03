धारापुरम उपचुनाव: स्टालिन के बयान पर बवाल, चुनाव आयोग पहुंची टीवीके; सीएम विजय का पलटवार, पढ़ें पूरा विवाद

तमिलनाडु के धारापुरम विधानसभा उपचुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ गया है। टीवीके प्रत्याशी पी. सत्यबामा को लेकर डीएमके अध्यक्ष एम.के. स्टालिन की कथित टिप्पणियों पर मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने कड़ी नाराजगी जताई है। विजय ने स्टालिन पर सत्यबामा को लेकर बॉडी शेमिंग और आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव प्रचार के नाम पर धारापुरम में बदनामी, महिला विरोधी सोच और निजी हमलों का इस्तेमाल किया गया। वहीं, सत्यबामा ने भी स्टालिन की भाषा को बेहद अनुचित और अमर्यादित बताते हुए कहा कि एक बड़े राजनीतिक आंदोलन के नेता से ऐसी भाषा की उम्मीद नहीं की जाती। टीवीके ने इस मामले में चुनाव आयोग से भी शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है।

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