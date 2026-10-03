फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   TVK joins INDIA alliance Signs of new political equation in Tamil Nadu Manickam Tagore calls it historic day

इंडिया गठबंधन में टीवीके भी शामिल: देश में नए सियासी समीकरण की आहट, तमिलनाडु की राजनीति में कितना असर?

Sat, 03 Oct 2026 07:12 PM IST
प्रशांत तिवारी एएनआई, चेन्नई
एएनआई, चेन्नई Published by: प्रशांत तिवारी Updated Sat, 03 Oct 2026 07:12 PM IST
सार

तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष मणिकम टैगोर ने दावा किया है कि विजय की टीवीके इंडिया ब्लॉक में शामिल हो गई है। टीएनसीसी कार्यालय में हुई बैठक में कांग्रेस, टीवीके समेत सात दल शामिल हुए। बैठक में सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर जिला स्तर पर प्रदर्शन और 15 अक्टूबर को चेन्नई में संयुक्त विरोध-प्रदर्शन का ऐलान किया गया। एमडीएमके नेता वाइको ने भी टीवीके और विजय के गठबंधन में शामिल होने का स्वागत किया।

विज्ञापन
TVK joins INDIA alliance Signs of new political equation in Tamil Nadu Manickam Tagore calls it historic day
मणिक्कम टैगोर - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी (टीएनसीसी) के अध्यक्ष मणिकम टैगोर ने शनिवार को दावा किया कि अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) इंडिया ब्लॉक में शामिल हो गई है। उन्होंने इसे “ऐतिहासिक दिन” बताते हुए कहा कि तमिलनाडु में टीवीके के आने से इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। टैगोर की अगुवाई में टीएनसीसी कार्यालय में हुई इंडिया ब्लॉक की बैठक में कांग्रेस के अलावा टीवीके, सीपीएम, सीपीआई, वीसीके, एमडीएमके और आईयूएमएल के नेता शामिल हुए। बैठक में सभी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी उठाई।

विज्ञापन


टैगोर बोले- टीवीके की एंट्री ऐतिहासिक दिन
बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मणिकम टैगोर ने कहा कि विजय के नेतृत्व वाली टीवीके इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन गई है। उन्होंने कहा कि यह इंडिया गठबंधन के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। खासकर तमिलनाडु में टीवीके के आने से इंडिया गठबंधन को मजबूती मिलेगी। टैगोर ने आगे कहा कि इससे तमिलनाडु में आरएसएस-बीजेपी के खिलाफ लड़ाई और दिलचस्प होने वाली है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के शासन की आलोचना करते हुए कहा कि राज्य में इस राजनीतिक मुकाबले का असर देखने को मिलेगा।
विज्ञापन


सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग
बैठक में इंडिया ब्लॉक में शामिल दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन करने का फैसला किया। टैगोर के मुताबिक, राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर इंडिया गठबंधन के दल प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि इन प्रदर्शनों में शामिल होने वाले नेताओं की सूची भी जारी की जाएगी। इसके बाद 15 अक्टूबर को चेन्नई में सभी सात दल मिलकर संयुक्त प्रदर्शन करेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन


13, 14 और 15 अक्टूबर को पूरे तमिलनाडु में रैलियां
एमडीएमके के महासचिव वाइको ने भी बैठक में टीवीके और उसके नेता सी. जोसेफ विजय की भागीदारी का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन ने टीवीके के फैसले का स्वागत किया है और विजय की भागीदारी की सराहना की है। वाइको ने बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त के फैसले के विरोध में 13, 14 और 15 अक्टूबर को पूरे तमिलनाडु में रैलियां और विरोध सभाएं आयोजित की जाएंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कहने पर फैसला लिया है और मांग की कि उन्हें उनके पद से हटाया जाए।


ये भी पढ़ें: धारापुरम उपचुनाव: स्टालिन के बयान पर बवाल, चुनाव आयोग पहुंची टीवीके; सीएम विजय का पलटवार, पढ़ें पूरा विवाद

15 अक्टूबर को चेन्नई में जुटेंगे सभी सात दल
वाइको के अनुसार, 13, 14 और 15 अक्टूबर को राज्यभर में विरोध प्रदर्शन होंगे। चेन्नई में मुख्य प्रदर्शन 15 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा, जिसमें इंडिया गठबंधन के सभी सात दलों के शामिल होने की बात कही गई है। बैठक में कांग्रेस, टीवीके, सीपीएम, सीपीआई, वीसीके, एमडीएमके और आईयूएमएल की मौजूदगी रही। टीवीके की भागीदारी को लेकर टैगोर और वाइको दोनों ने इसे गठबंधन के लिए महत्वपूर्ण घटनाक्रम बताया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed