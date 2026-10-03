इंडिया गठबंधन में टीवीके भी शामिल: देश में नए सियासी समीकरण की आहट, तमिलनाडु की राजनीति में कितना असर?

तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी (टीएनसीसी) के अध्यक्ष मणिकम टैगोर ने शनिवार को दावा किया कि अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) इंडिया ब्लॉक में शामिल हो गई है। उन्होंने इसे “ऐतिहासिक दिन” बताते हुए कहा कि तमिलनाडु में टीवीके के आने से इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। टैगोर की अगुवाई में टीएनसीसी कार्यालय में हुई इंडिया ब्लॉक की बैठक में कांग्रेस के अलावा टीवीके, सीपीएम, सीपीआई, वीसीके, एमडीएमके और आईयूएमएल के नेता शामिल हुए। बैठक में सभी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी उठाई।

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बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मणिकम टैगोर ने कहा कि विजय के नेतृत्व वाली टीवीके इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन गई है। उन्होंने कहा कि यह इंडिया गठबंधन के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। खासकर तमिलनाडु में टीवीके के आने से इंडिया गठबंधन को मजबूती मिलेगी। टैगोर ने आगे कहा कि इससे तमिलनाडु में आरएसएस-बीजेपी के खिलाफ लड़ाई और दिलचस्प होने वाली है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के शासन की आलोचना करते हुए कहा कि राज्य में इस राजनीतिक मुकाबले का असर देखने को मिलेगा।बैठक में इंडिया ब्लॉक में शामिल दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन करने का फैसला किया। टैगोर के मुताबिक, राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर इंडिया गठबंधन के दल प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि इन प्रदर्शनों में शामिल होने वाले नेताओं की सूची भी जारी की जाएगी। इसके बाद 15 अक्टूबर को चेन्नई में सभी सात दल मिलकर संयुक्त प्रदर्शन करेंगे।एमडीएमके के महासचिव वाइको ने भी बैठक में टीवीके और उसके नेता सी. जोसेफ विजय की भागीदारी का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन ने टीवीके के फैसले का स्वागत किया है और विजय की भागीदारी की सराहना की है। वाइको ने बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त के फैसले के विरोध में 13, 14 और 15 अक्टूबर को पूरे तमिलनाडु में रैलियां और विरोध सभाएं आयोजित की जाएंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कहने पर फैसला लिया है और मांग की कि उन्हें उनके पद से हटाया जाए।ये भी पढ़ें:वाइको के अनुसार, 13, 14 और 15 अक्टूबर को राज्यभर में विरोध प्रदर्शन होंगे। चेन्नई में मुख्य प्रदर्शन 15 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा, जिसमें इंडिया गठबंधन के सभी सात दलों के शामिल होने की बात कही गई है। बैठक में कांग्रेस, टीवीके, सीपीएम, सीपीआई, वीसीके, एमडीएमके और आईयूएमएल की मौजूदगी रही। टीवीके की भागीदारी को लेकर टैगोर और वाइको दोनों ने इसे गठबंधन के लिए महत्वपूर्ण घटनाक्रम बताया।