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जीडीएस भर्ती 2026: 10वीं पास के लिए सरकारी नौकरी का पाने का मौका, ऐसे करें आवेदन

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Wed, 02 Sep 2026 12:33 PM IST

डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस) भर्ती के 23,757 पदों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो चलिए जानते हैं 10वीं पास अभ्यर्थियों को ये फॉर्म घर बैठे कैसे भरना है। ... और पढ़ें

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