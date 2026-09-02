'समाज की सोच में बदलाव आना जरूरी': बस में सामूहिक दुष्कर्म पर महिला आयोग सख्त, कहा- ऐसे हालात नहीं बदलेंगे

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विजया किशोर रहाटकर ने कहा, 'सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी है। समाज के सही ढंग से काम करने में कानून-व्यवस्था अहम भूमिका निभाती है और सरकार के पास इसके लिए अपने सिस्टम हैं। लेकिन, साथ ही समाज की सोच में भी बड़ा बदलाव आना जरूरी है। जब ऐसी समस्याएं आती हैं, तो अगर समाज गलत तरीके से काम करता रहेगा और पूरी तरह से कानून और प्रशासनिक सिस्टम पर निर्भर रहेगा, तो हालात कैसे सुधरेंगे? हमें दोनों पहलुओं पर एक साथ काम करने की जरूरत है।'उन्होंने कहा, 'जब भी कोई गंभीर घटना होती है या कोई गलत काम करता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ मजबूत सामाजिक दबाव भी होना चाहिए। लोगों को यह साफ कर देना चाहिए कि अगर आप कुछ गलत करते हैं, तो समाज आपके साथ खड़ा नहीं होगा। अगर हम ऐसे मामलों को रोकना चाहते हैं, तो ऐसा सामाजिक दबाव भी जरूरी है। मेरा मानना है कि इस मुद्दे पर सामूहिक प्रयासों की जरूरत है।'पुलिस के मुताबिक, ग्रेटर नोएडा में एक खाली बस के अंदर ड्राइवर और कंडक्टर ने 16 साल की लड़की के साथ गैंगरेप किया। इस मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक, यह घटना 4 अगस्त को परी चौक के पास हुई थी। पीड़िता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि दोनों आरोपियों ने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। बाद में उन्होंने उसे दिल्ली में कश्मीरी गेट के पास छोड़ दिया। आरोपियों की पहचान ड्राइवर कुलदीप और कंडक्टर संदीप के तौर पर हुई है।पीड़िता उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की रहने वाली है। पुलिस ने बताया कि पढ़ाई को लेकर मां की डांट के बाद वह परिवार को बताए बिना घर से निकल गई थी। वह नोएडा के सेक्टर 63 जा रही थी, जहां उसका चचेरा भाई रहता है। इसी बीच नाबालिग के साथ रेप हुआ था।