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'समाज की सोच में बदलाव आना जरूरी': बस में सामूहिक दुष्कर्म पर महिला आयोग सख्त, कहा- ऐसे हालात नहीं बदलेंगे

Wed, 02 Sep 2026 01:18 PM IST
नितिन गौतम आईएएनएस, नई दिल्ली
आईएएनएस, नई दिल्ली Published by: नितिन गौतम Updated Wed, 02 Sep 2026 01:18 PM IST
सार

दिल्ली एनसीआर में चलती बस में एक 16 साल की युवती से हुए सामूहिक दुष्कर्म की घटना ने एक बार फिर देश को झकझोर दिया है। इस मामले में पर महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है। महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा है कि समाज की सोच में बदलाव आना जरूरी है। 

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चलती बस में किशोरी से दरिंदगी - फोटो : ANI

विस्तार
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राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर ने दिल्ली एनसीआर में चलती बस में नाबालिग छात्रा से रेप की निंदा की और कहा कि समाज को मानसिकता बदलने की जरूरत है। विजया किशोर राहटकर ने कहा, 'यह बहुत दुखद घटना है और लड़की के साथ जो हुआ, मैं उसकी कड़ी निंदा करती हूं। सिर्फ यह कहना काफी नहीं है कि वह ठीक नहीं है। आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेरा मानना है कि पुलिस इस मामले पर काम कर रही है और हमें उन्हें कुछ समय देना चाहिए। हालांकि, आरोपी को तुरंत और कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी हरकत करने की हिम्मत न करे। हम देख रहे हैं कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है।'
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'समाज में बदलाव आना जरूरी'
विजया किशोर रहाटकर ने कहा, 'सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी है। समाज के सही ढंग से काम करने में कानून-व्यवस्था अहम भूमिका निभाती है और सरकार के पास इसके लिए अपने सिस्टम हैं। लेकिन, साथ ही समाज की सोच में भी बड़ा बदलाव आना जरूरी है। जब ऐसी समस्याएं आती हैं, तो अगर समाज गलत तरीके से काम करता रहेगा और पूरी तरह से कानून और प्रशासनिक सिस्टम पर निर्भर रहेगा, तो हालात कैसे सुधरेंगे? हमें दोनों पहलुओं पर एक साथ काम करने की जरूरत है।' 
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उन्होंने कहा, 'जब भी कोई गंभीर घटना होती है या कोई गलत काम करता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ मजबूत सामाजिक दबाव भी होना चाहिए। लोगों को यह साफ कर देना चाहिए कि अगर आप कुछ गलत करते हैं, तो समाज आपके साथ खड़ा नहीं होगा। अगर हम ऐसे मामलों को रोकना चाहते हैं, तो ऐसा सामाजिक दबाव भी जरूरी है। मेरा मानना है कि इस मुद्दे पर सामूहिक प्रयासों की जरूरत है।'
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मैनपुरी की युवती के साथ हुआ था सामूहिक दुष्कर्म
पुलिस के मुताबिक, ग्रेटर नोएडा में एक खाली बस के अंदर ड्राइवर और कंडक्टर ने 16 साल की लड़की के साथ गैंगरेप किया। इस मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक, यह घटना 4 अगस्त को परी चौक के पास हुई थी। पीड़िता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि दोनों आरोपियों ने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। बाद में उन्होंने उसे दिल्ली में कश्मीरी गेट के पास छोड़ दिया। आरोपियों की पहचान ड्राइवर कुलदीप और कंडक्टर संदीप के तौर पर हुई है।


पीड़िता उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की रहने वाली है। पुलिस ने बताया कि पढ़ाई को लेकर मां की डांट के बाद वह परिवार को बताए बिना घर से निकल गई थी। वह नोएडा के सेक्टर 63 जा रही थी, जहां उसका चचेरा भाई रहता है। इसी बीच नाबालिग के साथ रेप हुआ था।
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