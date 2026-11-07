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IAF achieves a feat in Ladakh at an altitude of 13,629 feet; IL-76MD aircraft lands near the China border
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13,629 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख में IAF ने किया कमाल, चीन सीमा के पास उतरा IL-76MD विमान
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Suresh Kumar Shah
Updated Sat, 07 Nov 2026 05:18 PM IST
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रूस में बना भारतीय वायु सेना का एक परिवहन विमान लद्दाख के न्योमा एयर बेस पर सफलतापूर्वक उतरा। वायु सेना के अनुसार, यह दुनिया भर में इस विमान द्वारा की गई अब तक की सबसे अधिक ऊंचाई वाली लैंडिंग है। यह एयरबेस लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। चीन के साथ लगी 'लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल' (एलओसी) से लगभग 25 किमी की दूरी पर है।
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