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बिहार के मोकामा में विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी भव्य आयोजन और भारी भीड़ की वजह से चर्चा में है। नदवां गांव में 25 बीघे में पंडाल तैयार किया गया और 4 लाख से अधिक लोगों के खाने का इंतजाम किया गया। शादी में शामिल होने और घुड़दौड़ देखने के लिए लाखों लोग पहुंचे। घुड़दौड़ के दौरान कुछ लोग 33 हजार वोल्ट की हाईटेंशन बिजली लाइन वाले टावर पर चढ़ गए। भारी भीड़ के चलते अनंत सिंह को मुकाबला बीच में ही रुकवाना पड़ा। अब घुड़दौड़ का फाइनल अगले दिन होगा। इस रेस में थार, बुलेट और एक्टिवा इनाम में रखी गई हैं।

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