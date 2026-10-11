{"_id":"6acbab8fc771213cae0afe70","slug":"how-much-does-dhruv-rathee-earn-understand-the-story-from-youtube-to-his-ai-business-2026-10-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"ध्रुव राठी की कितनी है कमाई? यूट्यूब से लेकर AI बिजनेस तक की कहानी समझिए","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

यूट्यूबर ध्रुव राठी एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार वजह उनका कोई राजनीतिक वीडियो नहीं, बल्कि उनकी कमाई, नेटवर्थ और बिजनेस हैं। राजनीति, अर्थव्यवस्था, इतिहास और देश-दुनिया के मुद्दों पर वीडियो बनाने वाले ध्रुव राठी की लोकप्रियता काफी ज्यादा है। उनके वीडियो को लाखों-करोड़ों बार देखा जाता है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर ध्रुव राठी कितने अमीर हैं? क्या उनकी कमाई सिर्फ YouTube से होती है या फिर उनके पास कमाई के दूसरे रास्ते भी हैं? मीडिया रिपोर्ट्स में उनकी अनुमानित नेटवर्थ करीब 58 करोड़ रुपये बताई जाती है। हालांकि, ध्रुव राठी ने खुद अपनी कुल संपत्ति या कमाई का पूरा ब्योरा सार्वजनिक नहीं किया है। इसलिए 58 करोड़ रुपये के आंकड़े को आधिकारिक आंकड़ा नहीं माना जा सकता।



सबसे पहले समझते हैं कि ध्रुव राठी की कमाई का सबसे बड़ा जरिया क्या है।



ध्रुव राठी की पहचान एक बड़े डिजिटल क्रिएटर के तौर पर है। उनका मुख्य YouTube चैनल राजनीति, सामाजिक मुद्दों, अर्थव्यवस्था, इतिहास और पर्यावरण जैसे विषयों पर वीडियो बनाता है। इन वीडियो को बड़ी संख्या में दर्शक देखते हैं। जब वीडियो पर विज्ञापन चलते हैं, तो YouTube से क्रिएटर को कमाई हो सकती है।



इसे आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए, आपने ध्रुव राठी का कोई वीडियो देखा और उस वीडियो पर विज्ञापन आया। विज्ञापन दिखाने के लिए कंपनी YouTube को पैसे देती है। इस कमाई का एक हिस्सा तय नियमों के मुताबिक क्रिएटर को मिल सकता है। हालांकि, हर व्यू पर एक जैसी कमाई नहीं होती और हर व्यू पर विज्ञापन दिखना भी जरूरी नहीं है।



लेकिन क्या सिर्फ सब्सक्राइबर्स की संख्या से कमाई तय होती है?



नहीं! किसी चैनल के सब्सक्राइबर्स ज्यादा होने का मतलब यह नहीं है कि उसकी कमाई भी उसी अनुपात में ज्यादा होगी। कमाई पर कई चीजों का असर पड़ता है। जैसे वीडियो को कितने लोगों ने देखा, दर्शक किस देश से हैं, वीडियो कितनी देर देखा गया और विज्ञापन देने वाली कंपनियां उस विषय पर कितना खर्च कर रही हैं।



यही वजह है कि एक लाख व्यूज वाले दो अलग-अलग वीडियो से होने वाली कमाई भी अलग हो सकती है। ध्रुव राठी के मुख्य चैनल के अलावा उनके व्लॉग और शॉर्ट्स कंटेंट चैनल भी हैं। इससे वह अलग-अलग तरह के दर्शकों तक पहुंचते हैं। लेकिन उनके सभी चैनलों से हर महीने होने वाली कुल कमाई का कोई सत्यापित सार्वजनिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।



अब बात करते हैं ब्रांड डील और स्पॉन्सरशिप की।



बड़े YouTubers की कमाई सिर्फ विज्ञापनों तक सीमित नहीं रहती। कई कंपनियां अपने प्रोडक्ट या सर्विस का प्रचार करने के लिए लोकप्रिय क्रिएटर्स के साथ समझौता करती हैं। इसके बदले क्रिएटर को पैसे मिलते हैं। इसे ब्रांड डील या स्पॉन्सरशिप कहा जाता है।



उदाहरण के तौर पर, अगर कोई कंपनी अपने ऐप, वेबसाइट या किसी डिजिटल सर्विस की जानकारी दर्शकों तक पहुंचाना चाहती है, तो वह किसी लोकप्रिय YouTuber के वीडियो में अपने प्रोडक्ट का प्रचार करा सकती है। ध्रुव राठी जैसे बड़े क्रिएटर के लिए भी स्पॉन्सरशिप कमाई का एक संभावित जरिया है। हालांकि, उनकी हर डील की रकम या सालाना स्पॉन्सरशिप से होने वाली कमाई का आधिकारिक ब्योरा उपलब्ध नहीं है।



YouTube के अलावा किन बिजनेस से जुड़ा है ध्रुव राठी का नाम?



मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ध्रुव राठी की कमाई के संभावित दूसरे स्रोतों में ऑनलाइन कोर्स, मर्चेंडाइज और AI Fiesta नाम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म शामिल हैं।



ऑनलाइन कोर्स का मतलब है इंटरनेट के जरिए किसी विषय को सीखने के लिए उपलब्ध कराया गया पाठ्यक्रम। अगर लोग किसी कोर्स को खरीदते हैं, तो उससे कारोबार को आमदनी हो सकती है। वहीं, मर्चेंडाइज में टी-शर्ट, अन्य सामान या क्रिएटर से जुड़ी चीजें बेची जा सकती हैं। AI Fiesta जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए भी कमाई संभव है, अगर यूजर्स उसकी पेड सर्विस लेते हैं।



हालांकि, इन सभी माध्यमों से ध्रुव राठी को कितनी कमाई होती है, यह स्पष्ट नहीं है। इन बिजनेस की कुल बिक्री और उनसे होने वाले व्यक्तिगत मुनाफे को भी एक जैसा नहीं समझना चाहिए।



क्या ध्रुव राठी हर महीने 60 लाख रुपये कमाते हैं?



कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में उनकी मासिक कमाई करीब 60 लाख रुपये बताई गई है। लेकिन इस आंकड़े की भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए इसे पक्की कमाई मानना सही नहीं होगा।



यहां एक और बात समझना जरूरी है। कुल कमाई और हाथ में बचने वाले पैसे में अंतर होता है। वीडियो बनाने के लिए टीम, कैमरा, एडिटिंग, रिसर्च, ऑफिस और दूसरे कामों पर खर्च हो सकता है। इसके अलावा टैक्स और बिजनेस से जुड़े अन्य खर्च भी होते हैं। इन सबके बाद जो रकम बचती है, वही वास्तविक मुनाफे का हिस्सा होती है।



अब आखिरी सवाल, भारत या जर्मनी, ध्रुव राठी की कमाई कहां से ज्यादा होती है?



ध्रुव राठी जर्मनी में रहते हैं, लेकिन उनके वीडियो हिंदी में होने के कारण भारतीय दर्शकों तक बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। उनके वीडियो दुनिया के दूसरे देशों में भी देखे जा सकते हैं। YouTube पर कमाई इस बात से प्रभावित होती है कि दर्शक कहां रहते हैं और वहां विज्ञापन की दरें कितनी हैं।



उदाहरण के लिए, भारत और जर्मनी में विज्ञापन देने वाली कंपनियों का बजट अलग हो सकता है। इसलिए समान संख्या में व्यूज मिलने पर भी दोनों देशों से होने वाली विज्ञापन कमाई अलग हो सकती है। लेकिन ध्रुव राठी की भारत और जर्मनी से होने वाली आमदनी का अलग-अलग सत्यापित आंकड़ा सार्वजनिक नहीं है। ऐसे में यह दावा नहीं किया जा सकता कि वह किस देश से ज्यादा कमाते हैं।



कुल मिलाकर, ध्रुव राठी की कमाई को केवल YouTube के व्यूज से समझना अधूरा होगा। विज्ञापन, ब्रांड डील, ऑनलाइन कोर्स और दूसरे कारोबारी माध्यम उनकी आमदनी के संभावित स्रोत हैं। उनकी नेटवर्थ 58 करोड़ रुपये और मासिक कमाई 60 लाख रुपये होने के दावे जरूर चर्चा में हैं, लेकिन इन आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

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