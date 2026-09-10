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देशभर के 25 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी, लिस्ट में आपका शहर तो नहीं?
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Bhaskar Tiwari
Updated Thu, 10 Sep 2026 07:00 AM IST
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दिल्ली-एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बंगाल की खाड़ी में बने मौसम सिस्टम और सक्रिय मानसूनी गतिविधियों के कारण कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने 10 सितंबर 2026 के लिए कई राज्यों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना जताई है। ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल समेत देश के कई हिस्सों में मौसम अस्थिर रह सकता है। ओडिशा में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है।
दिल्ली-एनसीआर की बात करें तो 10 सितंबर को मौसम मुख्य रूप से आंशिक रूप से बादल छाए रहने वाला रहने का अनुमान है। IMD के दिल्ली-सफदरजंग पूर्वानुमान के अनुसार न्यूनतम तापमान करीब 26 डिग्री और अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। फिलहाल 10 सितंबर के लिए वहां कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है। हालांकि मौसम में बड़ा बदलाव अगले कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है।
IMD के पूर्वानुमान के अनुसार 11 सितंबर से दिल्ली में बादल ज्यादा छा सकते हैं और हल्की बारिश की संभावना बन रही है। 12 सितंबर को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि 13 और 14 सितंबर को भी हल्की बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। इस दौरान तापमान में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। यानी राजधानी में फिलहाल गर्मी से थोड़ी राहत मिलने के आसार हैं, लेकिन मौसम पूरी तरह साफ रहने की उम्मीद नहीं है।
उत्तर भारत के अन्य राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। वहीं बिहार में 10 सितंबर को कई जिलों में तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने की आशंका को लेकर अलर्ट जारी किया गया है।
पूर्वी भारत में भी मौसम सक्रिय रहने वाला है। ओडिशा में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश का खतरा है, जबकि पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में बारिश और गरज-चमक का दौर जारी रह सकता है। इससे निचले इलाकों में जलभराव और यातायात प्रभावित होने जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं।
कुल मिलाकर 10 सितंबर को देश के कई हिस्सों में बारिश का असर देखने को मिलेगा, जबकि दिल्ली-एनसीआर में 11 से 14 सितंबर के बीच मौसम ज्यादा सक्रिय होने की संभावना है। ऐसे में लोगों को मौसम विभाग के ताजा अपडेट पर नजर रखने और बारिश या आंधी के दौरान खुले क्षेत्रों में अनावश्यक रूप से जाने से बचने की सलाह दी जाती है।
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