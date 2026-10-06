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हरमनप्रीत कौर ने छोड़ी कप्तानी, अब आगे क्या करेंगी?
Video Desk Amar Ujala
Published by: Anjali
Updated Tue, 06 Oct 2026 05:57 PM IST
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भारतीय महिला क्रिकेट टीम की विश्व कप विजेता कप्तान हरमनप्रीत कौर ने बड़ा फैसला लिया है... उन्होंने मंगलवार को भारतीय टीम की तीनों फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने का एलान किया। हरमनप्रीत ने सोशल मीडिया पर भावुक संदेश साझा करते हुए कहा कि यह फैसला उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन अब वह बतौर खिलाड़ी आगे बढ़ना चाहती हैं...
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