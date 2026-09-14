{"_id":"6aa7edcca05b30ef9d00bef9","slug":"gurugram-woman-biker-hit-and-run-case-car-driver-hit-a-female-biker-in-gurugram-2026-09-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम में महिला बाइकर को कार सवार ने क्यों मारी टक्कर?","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर रविवार को महिला बाइकर सिया को एक कार ने टक्कर मारकर घायल कर दिया। टक्कर लगने से सिया अपनी मोटरसाइकिल से गिर गईं और उनकी बाइक सड़क पर कई मीटर तक घिसटती चली गई। महिला बाइकर को टक्कर मारने के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया।

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