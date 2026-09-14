कूटनीति: क्या चीन घटा रहा है लद्दाख क्षेत्र में सैनिकों की तैनाती, क्या कहती है रक्षा मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट

रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में यह साफ नहीं है कि चीन की तरफ कितने सैनिक तैनात हैं। हालांकि, भारत ने स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखते हुए लद्दाख क्षेत्र में अपने सैनिकों की रणनीतिक तैयारी कर रखी है। फिलहाल चीन की ओर से अपने सैनिकों को पीछे जाने की घटना और रक्षा मंत्रालय द्वारा इसकी स्वीकार्यता को एक बड़े बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

क्या है रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में

रिपोर्ट में अनुमान व्यक्त किया गया है कि चीन के 10 कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड सैनिक तैनात हैं। इतने ही सैनिक पीछे सीमा से दूर चीन के पारंपरिक ट्रेनिंग क्षेत्र में मौजूद हैं। एक आकलन व्यक्त किया गया है कि पूरी एलएसी (चीन से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा) पर चीन के करीब 40-50 हजार तैनात हैं, जबकि अक्तूबर 2024 में समझौते से पहले अकेले 60 हजार के करीब सैनिक केवल लद्दाख के इलाके में तैनात थे।



बता दें कि अक्तूबर 2024 में भारत और चीन के बीच में डेपसांग और डेमचोक जैसे संवेदनशील और विवादित क्षेत्र से सैनिकों की तैनाती कम करने के लिए समझौता हुआ था। यह समझौता दोनों देशों के बीच में जारी कूटनीतिक प्रयासों के जरिए हुआ था। इसके बाद से भारत और चीन में लगातार कूटनीतिक, राजनयिक, सीमा विवाद का समाधान निकालने के लिए विशेष प्रतिनिधि स्तरीय वार्ता का दौर चल रहा है। इसी के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पिछले महीने अपने समकक्ष वांग यी से वार्ता करके लौटे थे। इस वार्ता में शांति प्रयासों को नए चरण में ले जाने और सहयोग को दिशा देने पर सहमित बनी थी।