दीवाली से पहले लाखों कर्मचारियों को सरकार का तोहफा, बोनस का हुआ एलान

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दिवाली से पहले रेलवे कर्मचारियों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने करीब 11.40 लाख रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के बोनस को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बोनस का एलान किया। इस बोनस पर सरकार करीब 2,009 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

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