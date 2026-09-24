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Fire breaks out in moving bus in Greater Noida; 9 dead, passengers save lives by jumping out.
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ग्रेटर नोएडा में चलती बस में लगी आग, 9 की मौत, यात्रियों ने कूदकर बचाई जान
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: लोकेंद्र त्यागी
Updated Thu, 24 Sep 2026 09:11 AM IST
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ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेस-वे पर नोएडा से महोबा जा रही एक डबल-डेकर बस में आग लग गई। बताया जा रहा है कि बस में 30 से ज्यादा यात्री सवार थे। हादसे में नौ यात्रियों की मौत की खबर सामने आई है। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। आग की सूचना मिलते ही फायर विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद फायर टीम ने आग पर काबू पाया।
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