महाराष्ट्र: आईआईटी बॉम्बे आत्महत्या मामले पर पूर्व छात्र बोले- प्राध्यापकों के इस्तीफे की मांग हास्यास्पद

आईआईटी बॉम्बे में छात्र की आत्महत्या का मामला लगातार सुर्खियों में है। संस्थान के पूर्व छात्र दीपक बिरेवार ने दुख व्यक्त करते हुए कहा, हमने एक बहुत ही होशियार छात्र को खो दिया, जिसने आईआईटी में प्रवेश पाया था। उसके परीक्षा अंक भी अच्छे थे। बिरेवार ने कहा कि छात्र ने परीक्षा के दौरान नकल करने की कोशिश करके गलती की थी। पुलिस ने वीडियो कैमरे के फुटेज से इसकी पुष्टि की है, अब इसमें कोई संदेह नहीं है। हम सभी कमजोरी और कठिनाई के क्षणों से गुजरते हैं। उस क्षण में छात्र ने कुछ ऐसा किया जिसे पलटा नहीं जा सकता था, उसने अपनी जान ले ली। यह उसके माता-पिता और परिवार के लिए अत्यधिक दुख का मामला है।

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प्राध्यापकों पर आरोप और इस्तीफे की मांग पर क्या कहा?

दीपक बिरेवार ने कहा कि लोग एक निर्दोष प्राध्यापक को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे संविधान के अनुसार, कोई भी व्यक्ति दोषी साबित होने तक निर्दोष है। लोग बिना उचित जांच के प्राध्यापक को दंडित करने का प्रयास कर रहे हैं। वे हास्यास्पद मांगें कर रहे हैं कि संबंधित व्यक्ति को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या पिछले साल से पहले देश में 14,000 से अधिक छात्रों की आत्महत्या का मतलब है कि हमें 14,000 प्राध्यापकों से इस्तीफा दिलाना चाहिए? यदि ऐसा होता है तो हमारे महाविद्यालय कौन चलाएगा?