नीट-यूजी पेपर लीक मामला: कोचिंग सेंटर मालिक के बेटे पर एनटीए की बड़ी कार्रवाई, दो साल तक परीक्षा देने पर रोक

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एनटीए की 19 सितंबर की सूचना के अनुसार, इस साल की शुरुआत में हुई परीक्षा के लिए उनके बेटे आदित्य मोटेगांवकर का रिजल्ट रोक दिया गया है और उसे नीट- यूजी 2027 में बैठने के लिए भी अयोग्य घोषित कर दिया गया है।सीबीआई के अनुसार, शिवराज मोटेगांवकर ने कथित तौर पर केमिस्ट्री के सवाल हासिल करने के लिए पीवी कुलकर्णी को 5 लाख रुपये दिए थे। कुलकर्णी एनटीए के उस पैनल में शामिल थे, जिसने परीक्षा के लिए सवाल तैयार किए थे। एजेंसी का आरोप है कि उनका बेटा कुलकर्णी की कोचिंग क्लास में जाता था, जहां ये सवाल दिए जाते थे।21 जून को नीट- यूजी का दोबारा टेस्ट कराने के बाद, एनटीए ने आदित्य मोटेगांवकर का रिजल्ट रोक दिया और कथित अनियमितताओं पर उनसे स्पष्टीकरण मांगा। अपने जवाब में, उन्होंने परीक्षा के दौरान किसी भी अनुचित तरीके का इस्तेमाल करने से इनकार किया। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें भेजा गया नोटिस 3 मई की परीक्षा में कथित अनियमितताओं से संबंधित था और सवाल उठाया कि बाद में हुए दोबारा टेस्ट में उनका रिजल्ट क्यों रोका गया।नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट (अंडरग्रेजुएट), या नीट- यूजी, मेडिकल की पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों के लिए एनटीए द्वारा आयोजित किया जाता है। 12 मई को, एनटीए ने पेपर लीक के आरोपों के बाद मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए 3 मई को आयोजित नीट- यूजी को रद्द कर दिया था। 21 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित की गई थी।सीबीआई ने पिछले महीने दिल्ली की विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट में अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी थी। यह कोर्ट पेपर लीक और सार्वजनिक परीक्षाओं में अन्य अनुचित तरीकों के इस्तेमाल से जुड़े आपराधिक मामलों की सुनवाई करती है।