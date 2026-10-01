शेयर बाजार लगातार क्यों गिर रहा? FII, Crude या Global Crisis? |Sensex-Nifty में लगातार गिरावट | The Bonus

भारतीय शेयर बाजार में लगातार गिरावट ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। सितंबर 2026 में Sensex और Nifty दोनों में करीब 6% की गिरावट दर्ज हुई। विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली, अमेरिका में ऊंची बॉन्ड यील्ड, कच्चे तेल की कीमतों में तेजी, कमजोर रुपया और वैश्विक भू-राजनीतिक अनिश्चितता ने बाजार के सेंटीमेंट पर दबाव डाला है।

इस वीडियो में समझिए शेयर बाजार की लगातार गिरावट की बड़ी वजहें क्या हैं, FII क्यों पैसा निकाल रहे हैं, महंगा Crude Oil भारतीय बाजार को कैसे प्रभावित करता है और US Bond Yield बढ़ने से भारतीय शेयरों पर क्या असर पड़ता है।

साथ ही जानिए कि मौजूदा गिरावट में किन सेक्टरों पर ज्यादा दबाव देखा गया और बाजार के लिए आगे कौन-कौन से संकेत महत्वपूर्ण रहेंगे।