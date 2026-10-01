ठाणे हत्याकांड: 'पिता की हत्या के पीछे पूर्व मेयर का हाथ', शिवसेना यूबीटी नेता के बेटे ने और क्या लगाए आरोप?

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बुधवार को ठाणे के कपूरबावड़ी पुलिस स्टेशन के बाहर शिवसेना नेता संजय राउत और आदित्य ठाकरे भी विरोध-प्रदर्शन में शामिल हुए थे। बढ़ते दबाव के बाद पुलिस ने पूर्णेकर के 26 वर्षीय बेटे राम पूर्णेकर का बयान दर्ज किया। राम ने पुलिस को दिए बयान में ठाणे की पूर्व मेयर और शिवसेना नेता मीनाक्षी शिंदे और उनके पति राजेंद्र शिंदे पर साजिश रचने का आरोप लगाया। मंगलवार रात घोड़बंदर रोड के पास यूबीटी के 'विभाग प्रमुख' पर जानलेवा हमले के बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और आर्म्स एक्ट के तहत पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपियों में पूर्णेकर के पूर्व सहयोगी पाप्या शिंदे, संतोष कनौजिया उर्फ टल्ली, निखिल यादव उर्फ 'शूटर' और दो अज्ञात व्यक्ति शामिल हैं।राम ने पुलिस को बताया कि उसने 24 सितंबर की रात घोड़बंदर इलाके में राजेंद्र शिंदे को कनौजिया, यादव और नितेश उर्फ भावड्या पवार के साथ संदिग्ध तरीके से मिलते देखा था। घर लौटने पर उसने अपने पिता को यह बात बताई और रात 10 बजे के बाद बाहर न निकलने की चेतावनी दी और आशंका जताई कि उसे निशाना बनाया जा सकता है। राम ने पुलिस को बताया कि ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनावों के समय से ही राजनीतिक और व्यक्तिगत दुश्मनी चल रही थी। इन चुनावों में मीनाक्षी शिंदे ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना की उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था, जबकि उनकी मां विजेता पूर्णेकर और चाचा जयनाथ पूर्णेकर को सेना (यूबीटी) ने उम्मीदवार बनाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि चल रही राजनीतिक दुश्मनी, जमीन के विवाद और उनके पिता की गैर-कानूनी गतिविधियों के खिलाफ लगातार लड़ाई की वजह से पूर्व मेयर और उनके पति ने पिता के खिलाफ साजिश रची। भारी पुलिस मौजूदगी के बीच, सेना (यूबीटी) के नेताओं समेत कई लोगों की मौजूदगी में पूर्णेकर का अंतिम संस्कार किया गया।संयुक्त पुलिस कमिश्नर ज्ञानेश्वर चव्हाण ने मीडिया को बताया कि स्थानीय पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम इस मामले की हर पहलू से जांच कर रही हैं। यह घटना रात करीब 9:30 बजे कपूरबावड़ी पुलिस स्टेशन के इलाके में घोड़बंदर में हुई, जब नकाबपोश हमलावरों ने पूर्णेकर के ऑफिस में उन पर गोलियां चलाईं और धारदार हथियारों से हमला किया। इसके बाद उन्हें पास के एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बुधवार दोपहर सेना (यूबीटी) के सैकड़ों कार्यकर्ता, परिवार के सदस्यों और सीनियर नेताओं आदित्य ठाकरे और संजय राउत के साथ कपूरबावड़ी पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हुए। वे पोस्टमार्टम के बाद पूर्णेकर का शव लेकर वहां पहुंचे थे। राउत ने मांग की कि पुलिस पूर्णेकर के बेटे का बयान सप्लीमेंट्री एफआईआर में दर्ज करे और ठाणे की पूर्व मेयर और उनके पति के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करे।