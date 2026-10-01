{"_id":"6abe0456af2307b01d05fb8c","slug":"ec-makes-major-change-to-form-6-rahul-furious-2026-10-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"EC ने फॉर्म-6 में किया बड़ा बदलाव तो भड़के राहुल, पूछा-किसने ये आदेश दिया?","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने फॉर्म-6 को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में पूछा है कि फॉर्म-6 में बदलाव को लेकर आदेश किसने दिया? सोशल मीडिया पर साझा पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा है कि फॉर्म-6 में गैरकानूनी तरीके से बदलाव किया गया। चुनाव आयोग के आयुक्तों ने भी इस पर आपत्ति जताई है।



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