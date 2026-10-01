{"_id":"6abe092891e5c784ad0b0599","slug":"pm-modi-spoke-to-smit-macchar-s-family-what-did-he-say-in-praise-2026-10-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"स्मित मच्छार के घरवालों से पीएम मोदी ने की बात, तारीफ में क्या बोले?","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की उड़ान एफजेड1073 में उस समय अफरातफरी मच गई, जब कॉकपिट के अंदर दोनों पायलटों के बीच कथित तौर पर हिंसक झड़प हो गई... घटना के वक्त विमान में 180 यात्री सवार थे... घटना के दौरान भारतीय कैप्टन स्मित मच्छार गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद विमान अचानक तेजी से नीचे जाने लगा... विमान एफजेड1073 सिर्फ दो मिनट में 17,400 फीट नीचे आ गया... इससे अंदर बैठे यात्रियों की सांसे थम गईं... विमान में अफरातफरी मच गई... बताया जा रहा है कि बुधवार को फ्लाईदुबई के विमान को हाईजैक करने की नाकाम कोशिश की गई। हालांकि विमान के पायलट स्मित मच्छार की बहादुरी और विमान में सवार कई यात्रियों की सूझ-बूझ से विमान को सुरक्षित सऊदी अरब के तबुक एयरपोर्ट पर उतार लिया गया... वहीं अब भारतीय पायलट स्मित मच्छार की हिम्मत से टली बड़ी त्रासदी के बाद चारों तरफ पायलट की तारीफ हो रही है...

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