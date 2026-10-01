{"_id":"6abe092891e5c784ad0b0599","slug":"pm-modi-spoke-to-smit-macchar-s-family-what-did-he-say-in-praise-2026-10-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"स्मित मच्छार के घरवालों से पीएम मोदी ने की बात, तारीफ में क्या बोले?","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
स्मित मच्छार के घरवालों से पीएम मोदी ने की बात, तारीफ में क्या बोले?
Video Desk Amar Ujala
Published by: Anjali
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:48 PM IST
Link Copied
दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की उड़ान एफजेड1073 में उस समय अफरातफरी मच गई, जब कॉकपिट के अंदर दोनों पायलटों के बीच कथित तौर पर हिंसक झड़प हो गई... घटना के वक्त विमान में 180 यात्री सवार थे... घटना के दौरान भारतीय कैप्टन स्मित मच्छार गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद विमान अचानक तेजी से नीचे जाने लगा... विमान एफजेड1073 सिर्फ दो मिनट में 17,400 फीट नीचे आ गया... इससे अंदर बैठे यात्रियों की सांसे थम गईं... विमान में अफरातफरी मच गई... बताया जा रहा है कि बुधवार को फ्लाईदुबई के विमान को हाईजैक करने की नाकाम कोशिश की गई। हालांकि विमान के पायलट स्मित मच्छार की बहादुरी और विमान में सवार कई यात्रियों की सूझ-बूझ से विमान को सुरक्षित सऊदी अरब के तबुक एयरपोर्ट पर उतार लिया गया... वहीं अब भारतीय पायलट स्मित मच्छार की हिम्मत से टली बड़ी त्रासदी के बाद चारों तरफ पायलट की तारीफ हो रही है...
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।