{"_id":"6aabd707fab278b54f0d4e82","slug":"disha-salian-death-case-a-3-minute-apology-aditya-thackeray-and-anil-deshmukh-land-in-deep-trouble-2026-09-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"दिशा सालियान मौत मामला : 3 मिनट की माफी... आदित्य ठाकरे-अनिल देशमुख बुरे फंस गए!","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियन की मौत का मामला 6 साल बाद फिर गरमा गया है... और इस बार मैदान में हैं दिशा के पिता खुद! उन्होंने सीधे शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे और महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को 500-500 करोड़ का मानहानि नोटिस भेज दिया है... आरोप है कि दोनों ने एक दुखी पिता की न्याय की लड़ाई को राजनीति का नाम देकर बदनाम करने की कोशिश की... आखिर नोटिस में ऐसा क्या लिखा है कि महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया है? चलिए जानते हैं...

... और पढ़ें