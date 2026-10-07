{"_id":"6ac6056d899b0e6db707871f","slug":"dipke-furious-after-police-drag-rahul-away-shares-video-and-makes-this-statement-2026-10-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"राहुल को खींचकर ले गई पुलिस तो भड़के दिपके, वीडियो शेयर कर कह दी ये बात","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने और एसआईआर खत्म करने की मांग को लेकर विपक्ष के 19 दलों ने मंगलवार को संसद से निर्वाचन सदन तक मार्च निकाला। पुलिस द्वारा संसद मार्ग बंद किए जाने के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य सांसदों ने संसद मार्ग स्थित आकाशवाणी भवन में घुसकर धरने पर बैठ गए थे। विरोध प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया इस पर सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपके ने सरकार की आलोचना की और इस कार्रवाई पर केंद्र को घेरा... दिपके अपने आधिकारिक एक्स अकांउट पर पोस्ट कर लिखा कि छात्रों को हिरासत में लिया गया, पत्रकारों को हिरासत में लिया गया, अब विपक्ष के नेता को भी हिरासत में ले लिया गया। तानाशाह को सच में ज्ञानू सबसे ज़्यादा पसंद है। वही अभिजीत दिपके ने राहुल गांधी की हिरासत वाली कुछ वीडीयो भी शेयर किए...



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