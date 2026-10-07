{"_id":"6ac6008aa8c78d00e10ca165","slug":"did-virat-visit-premanand-maharaj-s-ashram-with-5-crore-the-inside-story-revealed-2026-10-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"5 करोड़ लेकर प्रेमानंद महाराज के आश्रम आए थे विराट? सामने आई अंदर की सच्चाई","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

फलाहारी महाराज दिनेश शर्मा के पांच करोड़ में दर्शन करने के दावों का भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली के प्रवक्ता ने खंडन किया है। विराट कोहली की तरफ से आए बयान में कहा गया है कि संत प्रेमानंद महाराज से मिलने की वजह आस्था है। कोहली प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन केवल अपनी गहरी आस्था के कारण करते हैं।

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