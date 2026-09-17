{"_id":"6aabca5b20bb77ab0707f9bc","slug":"demolition-in-meerut-s-central-market-women-wept-bitterly-2026-09-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ की सेंट्रल मार्केट में ध्वस्तीकरण, फूट-फूटकर रोईं महिलाएं","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
मेरठ की सेंट्रल मार्केट में ध्वस्तीकरण, फूट-फूटकर रोईं महिलाएं
यूपी के सहारनपुर की मस्जिद पर हुए बुलडोजर एक्शन के बाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश में मेरठ के शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल मार्केट में बुधवार को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई इस दौरान उस समय माहौल भावुक हो गया, जब अपने मकानों और दुकानों को बचाने की मांग को लेकर महिलाएं धरने पर बैठ गईं और रोती रहीं, प्रशासन और आवास एवं विकास परिषद पर गंभीर आरोप लगाए।मेरठ के शास्त्री नगर गुरुद्वारा रोड व सेंट्रल मार्केट में बुधवार को छह अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए। इनमें सेक्टर-तीन में भवन संख्या 492, 498, 1314 और 697, सेक्टर-दो में भवन संख्या 12 और सेक्टर-छह में भवन संख्या 670 शामिल रहे। सील किए गए 44 भवनों में ये भवन ऐसे हैं जिनका नक्शा ही दाखिल नहीं किया गया था।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।