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अभिजीत दीपके के खिलाफ हत्या की धाराओं में केस दर्ज करने की उठी मांग
Video Desk Amar Ujala
Published by: Anjali
Updated Sun, 04 Oct 2026 06:09 PM IST
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मुंबई में शिवाजी पार्क में 2 अक्टूबर को हुए सीजेपी के विरोध प्रदर्शन को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है... मामले में CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करने की मांग की है... स्थानीय लोगों ने भी आयोजकों पर कार्रवाई की मांग की है... विरोध प्रदर्शन के दौरान आखिर ऐसा क्या हुआ कि दीपके के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करने की मांग की गई है... और किसने ये केस दर्ज करने की मांग की है...
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