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3 दिन किले में तब्दील हुई दिल्ली ये काम भूलकर भी मत करना!

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: लोकेंद्र त्यागी Updated Fri, 11 Sep 2026 11:01 AM IST







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ब्रिक्स सम्मेलन से पहले दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आईबी ने वीवीआईपी रूट में घुसपैठ, ड्रोन गतिविधि, ग्रैफिटी और विरोध-प्रदर्शन की आशंका जताई है। 11-13 सितंबर तक दिल्ली के आसपास हवाई गतिविधियों पर विशेष सुरक्षा नियम लागू रहेंगे। ... और पढ़ें

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